أخبار فنية
09 نيسان 2017
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كيف علّق النجوم على الانفجارات في مصر؟

إليكم ما قالوه... Lebanon, news ,lbci ,أخبار العالم العربي, مصر,نجوم,إليكم ما قالوه...
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كيف علّق النجوم على الانفجارات في مصر؟
عبّر النجوم من مصر والوطن العربي عن غضبهم عقب الانفجارات التي جرت اليوم في مصر بحزن شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز النجوم عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، أصالة وإليسا... إليكم ما قالوه:

عمرو دياب: "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي شهداء كنيسة مار جرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
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شيرين: "خالص العزاء ليكي يا مصر في شهدائك.. ربنا ينصرك على الإرهاب ويرحم كل اللي ماتوا".

أصالة: "مابين الأجساد والضمائر الكثير من الضحايا".

 نوال الزغبي:"ما في كلام بيوصف الإجرام اللي صار بمصر اليوم قلبنا عم ينزف من الحزن والوجع.. الله يرحم كل اللي استشهدوا".

إليسا: "الحادث الارهابي في مصر جعلني عاجزة عن التحدث... لماذا يوجد على الارض من يقتل أشخاص يصلون من أجل السلام في كنيسة مقدسة".

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