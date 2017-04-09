كيف علّق النجوم على الانفجارات في مصر؟

خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي شهداء كنيسة مارجرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين — Amr Diab (@amrdiab) April 9, 2017

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خالص العزاء ليكي يا مصر في شهدائك..ربنا ينصرك على الإرهاب و يرحم كل اللي ماتوا #شيرين_عبد_الوهاب — شيرين عبدالوهاب (@sherine) April 9, 2017

ما في كلام بيوصف الإجرام اللي صار بمصر اليوم قلبنا عم ينزف من الحزن والوجع ... الله يرحم كل اللي استشهدوا. #PRAY_FOR_EGYPT — Nawal El Zoghbi (@NawalElZoghbi) April 9, 2017

The terrorist attack in Egypt left me without words. Why on Earth would you kill people praying for peace in a holy church? — Elissa (@elissakh) April 9, 2017

عبّر النجوم من مصر والوطن العربي عن غضبهم عقب الانفجارات التي جرت اليوم في مصر بحزن شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأبرز النجوم عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، أصالة وإليسا... إليكم ما قالوه:عمرو دياب: "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي شهداء كنيسة مار جرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".شيرين: "خالص العزاء ليكي يا مصر في شهدائك.. ربنا ينصرك على الإرهاب ويرحم كل اللي ماتوا".أصالة: "مابين الأجساد والضمائر الكثير من الضحايا".نوال الزغبي:"ما في كلام بيوصف الإجرام اللي صار بمصر اليوم قلبنا عم ينزف من الحزن والوجع.. الله يرحم كل اللي استشهدوا".إليسا: "الحادث الارهابي في مصر جعلني عاجزة عن التحدث... لماذا يوجد على الارض من يقتل أشخاص يصلون من أجل السلام في كنيسة مقدسة".