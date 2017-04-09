مقدمة النشرة المسائية 09-04-2017

لم تنفع الصلوات ولا براءة الأطفال ولا حتى أغصان الزيتون بردعِ الاٍرهاب

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LBCI News Lebanon





هذه المرة، هم مسيحيون مصريون، ولكن قبلهم سقط مسيحيون ومسلمون، سنة وشيعة في العراق ولبنان وسوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط.

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لم يفرّق الاٍرهاب بينهم ،فهم سقطوا لأنهم شهدوا للحق امام العالم اجمع.

شهادتهم جاءت ببساطة من تجرأ على مواصلة الحياة بيومياتها الصغيرة ، من تحدى قتل المستقبل وتهجير الاوطان.

قافلة الشهادة ومعها الاستشهاد تبدو طويلة، والنار تحرق كل ما حولنا، فيما نحن نؤجِّج حرائق صغيرة، غير متنبهين الى المخاطر الكبرى. على مذبح الشهادة سقط اليوم أقباط مصر،لم تنفع الصلوات ولا براءة الأطفال ولا حتى أغصان الزيتون بردعِ الاٍرهاب عن كنيستي طنطا والإسكندرية. أمام ارهاب داعش، شهداء سقطَ المصلون.هذه المرة، هم مسيحيون مصريون، ولكن قبلهم سقط مسيحيون ومسلمون، سنة وشيعة في العراق ولبنان وسوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط.لم يفرّق الاٍرهاب بينهم ،فهم سقطوا لأنهم شهدوا للحق امام العالم اجمع.شهادتهم جاءت ببساطة من تجرأ على مواصلة الحياة بيومياتها الصغيرة ، من تحدى قتل المستقبل وتهجير الاوطان.قافلة الشهادة ومعها الاستشهاد تبدو طويلة، والنار تحرق كل ما حولنا، فيما نحن نؤجِّج حرائق صغيرة، غير متنبهين الى المخاطر الكبرى.

نتصارع على قوانين انتخابية نحيكها على قياس مصالحِ احزاب وزعامات ،فيما المطلوب قانون عادل على قياس وطن ، تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم ، وسيشهد على مداولاتِه اعتبارا من يوم غد، وهو يترأس جلسات الحكومة.



وفي انتظار هذه الجلسات عقد لقاء في قصر بعبدا هذا المساء دام حوالي نصف الساعة ضم الى رئيس الجمهورية معاونَ الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وترددت معلومات ان الحزب ابلغ خلاله العماد عون موقفه مما بات يعرف بقانون باسيل، فيما لم تشأ مصادر القصر التعليق على موضوع اللقاء ومداولاته.



وقبل هذه الجلسة كانت آخر المعطيات المتعلقة بالمفاوضات الجانبية حول قانون الانتخاب تشير الى ان لا تطور أو انفراجا في الموضوع ،وان الايام الفاصلةَ عن الخميس حاسمة ،فإمّا التمديد الذي بدأ الحديث عنه وقد يمتد لسنة ٍ كاملة مع كل ما يحمل من عدم قانونية أو شرعية، وإما الفراغ القاتل ،وإما اقتراب الجميع من حل وسط يُجنّب. لبنان السقوط في نيران المنطقة.