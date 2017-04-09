عيتاني خلال جولته ببيروت: ضرورة التعاون بين البلدية والمواطنين من اجل ان تستقيم العاصمة

جال رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، يرافقه اعضاء المجلس عبدالله درويش، هاكوب ترزيان، يسرى صيداني وهدى الاسطة، في عدد من احياء العاصمة للاطلاع عن كثب على سير الاعمال التأهيلية التي تقوم بها بلدية بيروت.

وأكد عيتاني ان "ما تقوم به بلدية بيروت واجب تجاه اهل العاصمة لتجميل المدينة وتحسين البنى التحتية والفوقية من انارة وارصفة وتشجير"، مشددا على "ضرورة التعاون بين البلدية والمواطنين من اجل ان تستقيم العاصمة".

وفي ما يتعلق بمنطقة رأس النبع، طلب عيتاني من المقاولين "فتح ورش عمل اضافية لتسريع العمل خصوصا في ورش الارصفة"، متمنيا على المواطنين "المحافظة على ما يتم تأهيله حفاظا على الانتظام العام".

والتقى عيتاني عددا من أصحاب البسطات المخالفة، وطلب من دائرة السير في البلدية العمل على "ازالتها لتسهيل عملية التنقل السلس للمواطنين".