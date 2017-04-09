من هما بلال بدر الدين وأسامة الشهابي؟

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في كل فترة تبرز الى العلن في مخيم عين الحلوة أسماء لإسلاميين متشددين، بعضهم قتل في الماضي بعضهم إختفى أثره، أما في الواجهة حاليا إسمان بلال بد وأسامة الشهابي.بلال بدر لم يتم العثور على صورة له ، هو في الثلاثين من العمر ، كان ينتمي الى حزب فلسطيني يساري قبل أن يصبح إسلاميا إثر دراسة على يد بعض المشايخ في المخيم، تدرّب على تصنيع المتفجرات وبدأ يدربها لأنصاره الذي حرضهم على كوادر فتح.إتخذ من حي الطيري مقرا له فضلا عن مقر ثان في الشارع الفوقاني حيث نفوذ الإسلاميين، بدأ نشاطه عام 2011 قبل أن يتأثر بجو القاعدة وداعش.وقفت مجموعة بدر التي تضم بين خمسين الى ستين مسلحا متشددا وراء إغتيال فتحاويين وفلسطينيين إتهمتهم بالتعاون مع الإستخبارات اللبنانية.