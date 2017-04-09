قانون الانتخاب...بين اجتماع الليلة والحكومة غدا

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في حصيلة مفاوضات الساعات الأخيرة قبل جلسة مجلس الوزراء المفصلية:- المختلط المطروح من الوزير جبران باسيل ما زال المسيحيون متمسكين به ويجري التفاوض على تعديله وفق ملاحظات الفريق الشيعي في مسعى أخير ليكون الطرح التوافقي في مجلس الوزراء.- مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يراه الفريق الشيعي الأقرب الى النسبية التي يطالب بها ،ويمكن التفاوض على تقسيم دوائره ليأتي بصيغة توافقية.- آخر المعطيات تشير الى أن الرئيس سعد الحريري ولتسهيل التوافق قبل: بالنسبية وبالدوائر الكبرى،وحتى بالمختلط كما يطرحه الآخرون.التقرير الأخير حول حصيلة الخياريْن يوضع في اجتماع ليلي ليعرض في مجلس الوزراء الذي قد لا يخرج من جلسته الأولى بنتيجة،ولكن رئيس الجمهورية سيثابر على تحقيق التوافق حتى النفس الأخير،قبل اللجوء الى ما يجيزه الدستور من تصويت.