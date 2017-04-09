السيسي يعلن حال الطوارئ لـ3 أشهر

السيسي: المواجهة مع الإرهاب ستستغرق وقتا طويلا

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد اعتداءين تبنّاهما تنظيم داعش ضد كنيستين في طنطا والإسكندرية.

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وأكد السيسي ان "هناك إجراءات عدّة ستُتّخذ على رأسها إعلان حال الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة ثلاثة أشهر".

ويتعيّن على السيسي إرسال قراره إلى مجلس النواب خلال سبعة أيام للحصول على موافقته.

وقال: "نحن في مواجهة طويلة ومستمرة ومؤلمة، وسيقدم فيها ضحايا كثر من الجيش والشرطة والقضاء واقباط مصر".

وأضاف: "اثبتوا، اصمدوا، نحن قادرون على هزيمة الارهاب والمخربين".