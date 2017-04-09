صحف اليوم
09 نيسان 2017
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بماذا يقبل الحريري في القانون الانتخابي؟

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بماذا يقبل الحريري في القانون الانتخابي؟
علمت صحيفة "الأخبار" أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، "وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون". 
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