صحف اليوم
09 نيسان 2017
09/04/2017 22:50:23
بماذا يقبل الحريري في القانون الانتخابي؟
وسيعمل على إقناع المعترضين
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LBCI News Lebanon
علمت صحيفة
"الأخبار"
أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، "وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون".
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