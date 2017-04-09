بماذا يقبل الحريري في القانون الانتخابي؟

علمت صحيفةأنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، "وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون".