المرعبي لـ"المستقبل": لماذا لا نجري الإنتخابات وفق القانون الساري المفعول؟

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شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على أن "الجميع مصرّ على الوصول إلى قانون انتخاب عادل ويراعي صحة التمثيل وفق معايير موحدة ويرغب في تحقيق ذلك"، آسفاً لكون "ما يجرى اليوم في هذا الملف من صراع على الحصص والأعداد".ولفت المرعبي لصحيفة "المستقبل" إلى أن "الإنتخابات كان يجب أن تحصل قبل أربع سنوات عوضاً عن التمديد، واليوم يبدو أن الامور ذاهبة نحو تمديد جديد وهو أمر مؤسف، وعوضاً عن ذلك لماذا لا نجري الإنتخابات اليوم وفق القانون الساري المفعول بدلاً من التمديد وعند التوافق على قانون بين جميع الكتل يصار إلى إجراء الإنتخابات المقبلة وفقه؟".ويشير إلى أن "اياً من القوانين المطروحة اليوم لن يوفر عدالة التمثيل كما يطلب الجميع، لأن أغلبية هذه القوانين مبنية وفق معايير غير موحدة وتقسيمات الدوائر فيها على قياس بعض الأفرقاء»، مؤكداً أن «معالجة هذا الملف تحتاج إلى أكثر من جلسة والمشاريع بحاجة إلى دراسة معمقة وبحضور خبراء، إذ لا يمكن الوصول إلى حل من جلسة واحدة".