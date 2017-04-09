المعلوف لـ"المستقبل": موقفنا واضح وثابت في ملف قانون الإنتخاب

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اكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزيف المعلوف، أن "موقفنا واضح وثابت في ملف قانون الإنتخاب، فنحن مع صيغة القانون المختلط بعد رفض قانون الستين ونعيه من قبل الجميع كونه لا يراعي صحة التمثيل ولا يوجد مساواة فيه، وبعد رفض أغلبية القوى السياسية للنسبية الشاملة في ظل وجود فريق مسلح في البلد ممكن أن يؤثر وجوده على سلامة الإنتخابات وحسن سيرها في بعض المناطق"زوامل في حديث لصحيفة "المستقبل" أن "تتلاقى كل الجهود لفرز قانون مختلط بصيغة توافق من قبل الجميع، خصوصاً وأن الرئيس نبيه بري قبل أيام تحدث عن القانون المختلط وأبدى انفتاحاً عليه"، ومشدداً على أن "أي تمديد مرفوض ما لم يرتبط بتمديد تقني وفق قانون انتخابي جديد".