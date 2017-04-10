اعتقال عالم كومبيوتر روسي في اسبانيا...والسبب؟

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إعتُقل عالم الكمبيوتر الروسي بيوتر ليفاتشوف الجمعة في برشلونة، حسبما أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد. وقد يكون اعتقاله تمّ، وفقاً لزوجته، بناءً على طلب الولايات المتحدة في قضية جريمة إنترنت.ولفت متحدّث باسم الشرطة الى أنّ ليفاتشوف "اعتقله الجمعة في برشلونة عناصر من وحدة التحقيق التكنولوجي في الشرطة، إثر (تلقّي) طلب دولي".ولم يحدّد المتحدث سبب اعتقاله، لكنه أوضح أن المشتبه به نُقل إلى مدريد وبات بتصرف المحكمة الوطنية المسؤولة عن حالات معقّدة تتعلق خصوصا بالإرهاب والملفات المالية.ورداً على سؤال وسيلة الإعلام الروسية التابعة للدولة "آر تي"، لفتت ماريا ليفاتشوفا الى أن زوجها اعتُقل "بناء على طلب السلطات الأميركية، من أجل تسليمه في قضية متصلة بجرائم الإنترنت".