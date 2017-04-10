أسرار الصحف 10-04-2017

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*بعكس ما تم ترويجه لم يسجل معبر المصنع الحدودي أي تدفق لسوريين باتجاه لبنان بعد الضربة الأميركية الأخيرة.*زاد الحذر الأمني وتم تشديد الاجراءات في أكثر من منطقة لبنانية خوفاً من عمليات تفجير جديدة تحذّر منها تقارير أمنية خارجية.*يؤكد أكثر من قيادي إشتراكي بأن لا أحد إسمه سليم فخر الدين بل هناك جهة محلية تتلقى تعليمات إقليمية لإحداث بلبلة وفتن من خلال ما ينشر ويفبرك لإزعاج النائب وليد جنبلاط.*نفت شركة سوكلين الخبر الوارد في زاوية "أسرار الآلهة" السبت 8 نيسان ومفاده أن الشركة "قد باعت جميع معدّاتها الى شركة أخرى قبل أيام".*تساءل سفير أوروبي هل أحداث عين الحلوة الراهنة هي بداية لتنظيف المخيمات من "الشِلَلْ" التي تُسيء للقضية، وتهدد أمن الفلسطينيين، تحت شعارات إسلاميةمزعومة؟!*طغى على خطاب الفساد والهدر طابع المزايدة في جلسات المناقشة العامة، خاصة بين نواب تُوجه أصابع الاتهام إلى أحزابهم والمحسوبين عليهم في "المرافق الدسمة"!*تدخّل مرجع سياسي كبير لتصحيح أخطاء قرار اتخذه وزير مقرّب منه وأثار حساسيات سياسية وطائفية جرى تطويقها بسرعة!*في آخر لحظة، عَدل مرجع سياسي عن خطوة كان ينوي الإقدام عليها ضد طرف سياسي، بعد وساطات قام بها "أصدقاء مشتركون" للطرفين.*أسرّ سياسي بارز الى مقربين منه أنّ هناك قراراً ضمنياً بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة، وهو ما يفسّر حال المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخاب.*أعاد حزب بارز التأكيد على أربع ملاحظات أساسية له تعوق موافقته على آخر صيغة مطروحة لقانون الانتخاب.*استبعدت أوساط سياسية الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات النيابية في وقت قريب وفق ما وعد به رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك لعدم وجود إجماع على النسبية، إضافة إلى الخلاف على تقسيمات الدوائر الانتخابية التي تتمّ على أساس طائفي ومذهبي، ما يجعل قضية التصويت على أيّ قانون داخل مجلس الوزراء أمراً شديد الصعوبة بسبب تمتع بعض الطوائف والمذاهب بـحق النقض فيتو الذي يُسقط أيّ مشروع… تحت شعار "الميثاقية".