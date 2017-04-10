دوامة عين الحلوة...فتح مصرة على الحسم وبلال بدر على المواجهة

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أكد مصدر عسكري للـ LBCI ألا صحة للمعلومات التي ترّوج عن تدخل عسكري في محيم عين الحلوة، في وقت تراجعت حدة الاشتباكات في المخيم عصر اليوم الاثنين، حيث تسمع طلقات نارية بين الحين والآخر بعدما كانت قد احتدمت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وطاولت القذائف الصاروخية منطقة الفيلات والرصاص الطائش مستشفى صيدا الحكومي.كما وشهد المدخل الغربي للمخيم لجهة الحسبة نزوحا كثيفا للأهالي، وافيد عن إصابة احد الأشخاص برصاص طائش قرب حسبة صيدا نقل الى مستشفى الراعي للمعالجة.وتأثرت الحركة في مدينة صيدا نتيجة تدهور الوضع داخل المخيم وأقفلت المدارس والجامعات ابوابها وأعلن عدد منها عن بدء عطلة الربيع ابتداءا من الغد.وفي وقت تنشط اتصالات للعمل على اعادة المخيم الى حالته الطبيعية، كان المخيم شهد ليلا اطلاق نار وبعض القذائف بشكل متقطع.ونتيجة للوضع الامني اقفلت المدارس الرسمية والخاصة اليوم في مدينة صيدا وجوارها.