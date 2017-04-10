قُتل طعنا اثر اشكال مع شقيق زوجته

ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه

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LBCI News Lebanon

اصيب بسام علي الاسعد اثر اصابته بطعنة سكين في بطنه بعد اشكال وقع بينه وبين شقيق زوجته في بلدة الشيخطابا عكارلاسباب عائلية.



وقد ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه.

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وقد تمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف الجاني.