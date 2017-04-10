أمن وقضاء
10 نيسان 2017
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قُتل طعنا اثر اشكال مع شقيق زوجته

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قُتل طعنا اثر اشكال مع شقيق زوجته
اصيب بسام علي الاسعد اثر اصابته بطعنة سكين في بطنه بعد اشكال وقع بينه وبين شقيق زوجته في بلدة الشيخطابا عكارلاسباب عائلية.

وقد ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه.
 
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وقد تمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف الجاني.
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