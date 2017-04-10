أمن وقضاء
10 نيسان 2017
10/04/2017 03:04:36
قُتل طعنا اثر اشكال مع شقيق زوجته
ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جريمة, عكار, بيت يونس,لبنان,ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه
LBCI News Lebanon
اصيب بسام علي الاسعد اثر اصابته بطعنة سكين في بطنه بعد اشكال وقع بينه وبين شقيق زوجته في بلدة
الشيخطابا عكارلاسباب عائلية.
وقد ادخل الاسعد الى مستشفى رحال حيث ما لبث ان توفي متأثرا بجروحه.
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وقد تمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف الجاني.
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