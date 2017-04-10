كيف علقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التفجيرين؟

الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية هي كنيسة الشهداء

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LBCI News Lebanon

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا نعت فيه شهداء مصر الذين سقطوا في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، وأكدت في البيان "تودع الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وهي كنيسة الشهداء، بمزيد من الفخر والاعتزاز أبناءها الذين استشهدوا أثناء إقامة صلوات قداس أحد الشعانين، وهم يحملون سعف النخيل مصلين ومحتفلين بذكرى دخول السيد المسيح ملك السلام إلى مدينة أورشليم حاملا رسالة السلام مبشرا بالمحبة والسلام لكل البشر."

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ووصفت الارهابيين بأعداء البشرية وكارهي السلام وحاملي أدوات الدمار، واشارت الى أنهم الآن مع كل الكنيسة "يرفعون صلواتهم إلى الديان العادل الذي يرى ويسمع ويكتب أمامه سفر تذكرة."