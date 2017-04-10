الامن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

الإعلان

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/04/2017 لغاية 07/04/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:- ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.- خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .- شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية .وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص بحسب بيان صادر عن الامن العام .