أمن وقضاء
10 نيسان 2017
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الامن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

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الامن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية
قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/04/2017 لغاية 07/04/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

- ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. 
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- خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

- شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص بحسب بيان صادر عن الامن العام . 
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