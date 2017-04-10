الحرارة تلامس 30 درجة في الايام المقبلة

يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويصبح دافئا غدا وحارا ومغبرا يوم الأربعاء نتيجة كتل هوائية حارة تتموضع فوق المنطقة الواقعة بين شمال شرقي افريقيا وشبه الجزيرة العربية, ليعود و يتحول الطقس الى غير مستقر وممطر يوم الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة.

والطقس لليوم وللايام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين 10/4/2017 : طقس مستقر ربيعي معتدل غائم جزئيا بسحب مرتفعة ، والحرارة ساحلا تتراوح بين 11 و 21 درجة،الرياح شمالية معتدلة احيانا"

الثلاثاء 11/4/2017 : ربيعي دافىء غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفع بدرجات الحرارة وتدني نسب الرطوبة الحرارة ساحلا تتراوح بين 14 و 26 درجة.

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الاربعاء 12/4/2017 ربيعي حار نسبيا غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسب الرطوبة منخفضة الحرارة ساحلا تتراوح بين 20 و 30 درجة وتهب رياح شرقية ناشطة وتكون محملة ببعض الغبار يتحول الطقس ليلا الى متقلب.