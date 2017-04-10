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10 نيسان 2017
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بالصور- أنصار أردوغان بالزي العثماني

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بالصور- أنصار أردوغان بالزي العثماني
بغية إظهار دعمهم للتعديل الدستوري لصالح منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات ٍ إضافية تُعزز من مكانته وتجعله أقرب الى السلاطين العثمانيين، قامت مجموعة من الأتراك المقيمين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بالذهاب الى القنصلية التركية للتصويت على التعديلات بثياب ٍ تعود الى الزمن العثماني كان يرتديها الأشراف وموظفو البلاط العثماني.
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وأكد هؤلاء أن لا مانع من حصول أردوغان على صلاحيات ٍ إضافية لأنّ من شأن ذلك أن يُعيد أمجاد السلطنة العثمانية.
 
 
 
 
 
 
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