مكافآت للإبلاغ عن الجواسيس

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تكثف العاصمة الصينية حملة لمكافحة التجسس الأجنبي اعتبارا من اليوم الاثنين وتعرض مكافآت تتراوح بين 1500 دولار و73 ألفا للمواطنين الذين يبلغون عن جواسيس مشتبه به بحسب ما افادت وسائل إعلام رسمية.واشارت صحيفة بكين ديلي الرسمية الى ان الحاجة "الملحة" لتدابير جديدة للاحتراز من الجواسيس الأجانب هي نتيجة ثانوية مؤسفة للإصلاحات التي تطبقها الصين وانفتاحها على العالم.وأضافت أن مجلس الأمن الوطني لمدينة بكين يحث المواطنين على الانضمام إلى جهود مكافحة التجسس بعرض مكافآت تتراوح من عشرة آلاف إلى 500 ألف يوان (1500 إلى 73 ألف دولار) مقابل تقديم معلومات عن جواسيس.