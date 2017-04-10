مجلس الوزراء يستعين بمقبرة المشاريع...لجنة لقانون الانتخاب

الإعلان

عقد مجلس الوزراء جلسة، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا للبحث في قانون الانتخاب.وخلصت الجلسة بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري تبدأ اجتماعاتها غدا الثلاثاء للبحث في قانون الانتخاب، وهي شبيهة بلجنة صياغة البيان الوزاري.وكان الرئيس عون قد أكد خلال الجلسة، أن جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة حتى الوصول الى نتيجة في قانون الإنتخاب، مطمئنا بأنه لن يحصل أي فراغ في مجلس النواب.من جهته لفت الرئيس سعد الحريري الى أنه "ليس مسموحا الا نصل الى قانون انتخابي جديد الامر الذي يتطلب تضحية من الجميع".ولدى مغادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الجلسة، قال:"استبشروا خيرا فالاجواء ايجابية وطرحنا تشكيل لجنة وزارية تضع نص قانون الانتخابات".وكان وزير الاشغال يوسف فنيانوس قد قال قبيل الجلسة:" اتينا لننعي المختلط ولنثبت النسبية الكاملة".من جهته، اشار الوزير حسين الحاج حسن الى أن "رأينا واضح مع النسبية ومنفتحون على النقاش للتوصل الى اتفاق".وفي معلومات للـLBCI فان لقاء عقد صباح اليوم قبيل الجلسة بين عون والحريري بحضور باسيل استكمل النقاش في قانون الانتخابات.