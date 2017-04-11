اتفاق على خروج بلال بدر من حي الطيري...وملاحقته حتى اعتقاله

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اتفقت الفصائل الفلسطينية في خلال اجتماع لها على خروج بلال بدر ومجموعته من حي الطيري في مخيم عين الحلوة نهائيا ودخول القوة الامنية المشتركة، واعتباره مطلوبا من القوة الامنية.وأكد المجتمعون اصرارهم على أن لا تتكرر الظواهر الشاذة في المخيم، لافتين الى أن القوة الفلسطينية المشتركة لها الصلاحية الكاملة بملاحقة بلال بدر واعتقاله.الى ذلك، عادت الاشتباكات في المخيم حيث اطلقت قذيفة صاروخية تبعها اطلاق نار بشكل كثيف في حي الطيري حيث تتواجد جماعة بلال بدر.