طقس ربيعي...يسبق المنخفض الجوي

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طقس ربيعي دافئ وحار ومغبر يسيطر اليوم نتيجة كتل هوائية حارة تتموضع فوق المنطقة الواقعة بين شمال شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية, ومن ثم يعود و يتحول الى غير مستقر وممطر يوم الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة.-الثلاثاء: طقس ربيعي دافىء غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتدني نسب الرطوبة، الحرارة ساحلا تتراوح بين 14 و 26 درجة-الاربعاء: طقس ربيعي حار نسبيا، غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسب الرطوبة منخفضة، الحرارة ساحلا تتراوح بين 20 و 30 درجة وتهب رياح شرقية ناشطة احيانا وتكون محملة ببعض الغبار، يتحول الطقس الى متقلب بعد الظهر والمساء مع زخات مطر موحلة.-الخميس: طقس منخفض جوي يؤثر على لبنان ويتحول الطقس الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، تنخفض درجات الحرارة انما تبقى دافئة وتتراوح ساحلا بين 15 و 26 درجة.