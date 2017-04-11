عضو الكونغرس داريل عيسى على رأس وفد في زيارة الى لبنان

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زار النائب الاميركي داريل عيسى (الحزب الديمقراطي - كاليفورنيا) لبنان ليوم واحد، مترئسا وفدا من الكونغرس.وركزت لقاءات الوفد مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل على العلاقات الوثيقة والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان.كما زار الوفد وادي البقاع حيث التقى بمسؤولين محليين ومستفيدين من المساعدات الأميركية، وبحث في التحديات التي تواجه المجتمعات اللبنانية التي تستضيف اللاجئين السوريين.وأكد عيسى مجددا التزام الحكومة الأميركية بضمان لبنان آمن ومستقر ومزدهر واستمرار الشراكة القوية مع شعب لبنان ومؤسساته.