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11 نيسان 2017
11/04/2017 03:06:05
نائب رئيس الدوما لشؤون الدفاع: روسيا سترد بشكل فوري في حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا
نائب رئيس الدوما لشؤون الدفاع: روسيا سترد بشكل فوري في حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا
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LBCI News Lebanon
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