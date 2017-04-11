تيلرسون: من الواضح أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية

اجتماع موسع حول سوريا في توسكانا

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو ان الدول الأعضاء في مجموعة السبع سيطلبون من روسيا الكف عن "الرياء" فيما يتعلق بسوريا والعمل مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب الأهلية. وأشار في اجتماع لمجموعة السبع في توسكانا الى أن الضربة الصاروخية الأميركية في سوريا فتحت "نافذة صغيرة" أمام محاولة إنهاء الصراع. وأشار في اجتماع لمجموعة السبع في توسكانا الى أن الضربة الصاروخية الأميركية في سوريا فتحت "نافذة صغيرة" أمام محاولة إنهاء الصراع.

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واتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع على التأكيد بالا حل ممكنا في سوريا طالما استمر الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة، وفق ما اعلن ايرو.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن أمل الولايات المتحدة بأن تتخلى روسيا عن دعم الأسد لأن أفعالا مثل الهجوم الكيميائي الأخير جردته من الشرعية. وقال: "من الواضح لنا أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية."

وكشف وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو ان وزراء الخارجية لم يتفقوا على فرض عقوبات اضافية على مسؤولين سوريين، او مسؤولين روس.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال أمس الاثنين إن لندن ستبحث إمكانية زيادة العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسية كبرى.