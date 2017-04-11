آخر الأخبار
11 نيسان 2017
11/04/2017 03:59:50
الحريري في منتدى المال والاعمال في فندف فينيسيا: واجبنا استرجاع الثقة بعد سنين من الفراغ الدستوري والجمود في عمل المؤسسات والحكومة خطت خطوات سريعة باتجاه استعادة الثقة
الحريري في منتدى المال والاعمال في فندف فينيسيا: واجبنا استرجاع الثقة بعد سنين من الفراغ الدستوري والجمود في عمل المؤسسات والحكومة خطت خطوات سريعة باتجاه استعادة الثقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار والاعمال,المال,منتدى,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً