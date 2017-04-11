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11 نيسان 2017
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الحريري: وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات وبلقاءاتنا العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية

الحريري: وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات وبلقاءاتنا العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للحكومة,موحدة,رؤية,وضعنا,الحريري,
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الحريري: وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات وبلقاءاتنا العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية
 
 
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