آخر الأخبار
11 نيسان 2017
11/04/2017 04:03:03
الحريري: وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات وبلقاءاتنا العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية
الحريري: وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات وبلقاءاتنا العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للحكومة,موحدة,رؤية,وضعنا,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً