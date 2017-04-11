الحريري: قريباً...أول اجتماع للجنة العليا اللبنانية السعودية

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان واجب الحكومة استرجاع الثقة بعد سنين من الفراغ الدستوري والجمود في عمل المؤسسات، لافتا الى ان الحكومة خطت خطوات سريعة باتجاه استعادة الثقة.
وقال الحريري ،في منتدى المال والاعمال في فندف فينيسيا:"وضعنا رؤية موحدة للحكومة وقلنا واجبنا استقبال اللاجئين السوريين ولكننا نريد مساعدات"، موضحا أنه بلقاءاته العربية والدولية كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية.
واشار الى أن زياراته الخارجية خطوات لتعزيز الثقة مع إخوانهم العرب ، كاشفا أن قريباً يعقدون أول اجتماع للجنة العليا اللبنانية السعودية .
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