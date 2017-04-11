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11 نيسان 2017
11/04/2017 04:15:28
اجتماع الفصائل الفلسطينية: اتفاق على مغادرة بلال بدر حي الطيري في مخيم عين الحلوة على أن يبقى مطلوبا للقوة الامنية الفلسطينية وتفكيك مربعه الامني
اجتماع الفصائل الفلسطينية: اتفاق على مغادرة بلال بدر حي الطيري في مخيم عين الحلوة على أن يبقى مطلوبا للقوة الامنية الفلسطينية وتفكيك مربعه الامني
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LBCI News Lebanon
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