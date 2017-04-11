أمن وقضاء
11 نيسان 2017
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جديد التعيينات الامنية والعسكرية

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 وقع وزير الدفاع يعقوب الصراف قرار تعيين مدير الاستخبارات انطوان منصور ونائب المدير العميد الركن علي غالب شريف. فيما عيّن العميد منير مخللاتي نائبا ثانيا لمدير الاستخبارات.
 
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(صورة لنائب مدير الاستخبارات علي غالب شريف )

 
 
 
 
 
(صورة للعميد منير مخللاتي)
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