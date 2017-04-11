أمن وقضاء
11 نيسان 2017
11/04/2017 04:39:43
جديد التعيينات الامنية والعسكرية
وزير الدفاع وقع القرار
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LBCI News Lebanon
وقع وزير الدفاع يعقوب الصراف قرار تعيين مدير الاستخبارات انطوان منصور
ونائب المدير العميد الركن علي غالب شريف. فيما عيّن العميد منير مخللاتي نائبا ثانيا لمدير الاستخبارات.
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(صورة لنائب مدير الاستخبارات علي غالب شريف )
(صورة للعميد منير مخللاتي)
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