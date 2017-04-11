5 أسباب دفعت ميريام كلينك إلى الغناء والرقص على الطاولات

ميريام كلينك تثير الجدل بشكلٍ مستمر

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LBCI News Lebanon

رغم أنها قرّرت عدم تلبية المقابلات التلفزيونية في الفترة الأخيرة، إلا أن عارضة الأزياء ميريام كلينك تثير الجدل بشكلٍ مستمر إمّا بسبب صورها وفيديوهاتها أو بسبب تصريحاتها عبر فيسبوك.

وكشفت ميريام كلينك في منشورٍ عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن خمسة أسباب دفعتها إلى خوض تجربة الغناء، فكتبت "أنا أقدّم الأغاني لأتسلى وأرفه عن الناس وأحتفل وأفرح بجنون وأنسى مشكلات الحياة اليومية لفترة قصيرة". وأوضحت كلينك وجهة نظرها بشأن رسالة الفن بالقول "ما في ولا رسالة فنية غير البسط وطق الحنك والرقص على الطاولات".