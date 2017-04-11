ملكة الجمال قتلها حبيبها.. وأخرى مُصابة بالإيدز

أخبار ملكات الجمال تتصدّر وسائل التواصل الإجتماعي

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LBCI News Lebanon

تتصدّر أخبار ملكات الجمال وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، وأبرزها مقتل ملكة جمال في الفلبين ماري كريستين بالاغتاس عن عمر 23 عاماً بطلقة رصاصٍ واحدة.

في التفاصيل، فتحت ماري كريستين بالاغتاس الباب لرجلين يحملان لها باقة ورد وشوكولا كهدية، فأطلقا النار عليها وتوفيت في سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.

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أمّا المشرف في شرطة بلاريدل خوليو ليزاردو فنوّه بوجود شبهات عاطفية في الجريمة قائلاً "نحن نتابع العديد من الخيوط الآن، بما في ذلك رجل كانت له علاقة رومانسية مع ماري".

من جهة أخرى، تمّ تتويج هورسلي سيندا وا مبونغو البالغة من العمر 22 عاماً بلقب ملكة جمال الكونغو في المملكة المتحدة للعام 2017 في حفل أقيم في مدينة ستراتفورد في الأول من نيسان.

وقد لفتت الشابة أنظار الصحافة العالميّة لأنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، و ستنشط في الحملات الوقائية تحت شعار "من أجل عالم بدون إيدز".

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