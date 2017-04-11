آخر الأخبار
11 نيسان 2017
11/04/2017 05:38:46
معلومات للـLBCI : جلسة تشريعية الخميس واقتراح القانون المقدم من فتوش للتمديد من ضمن جدول الاعمال
معلومات للـLBCI : جلسة تشريعية الخميس واقتراح القانون المقدم من فتوش للتمديد من ضمن جدول الاعمال
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشريعية,جلسة,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً