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11 نيسان 2017
11/04/2017 05:44:45
وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا
وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا
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