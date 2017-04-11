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11 نيسان 2017
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وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا

وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجموعة,الفرنسي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا
 
 
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