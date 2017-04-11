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11 نيسان 2017
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وزير خارجية روسيا: العلاقات الروسية الأميركية تمر بأصعب مراحلها منذ الحرب الباردة ونأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون

وزير خارجية روسيا: العلاقات الروسية الأميركية تمر بأصعب مراحلها منذ الحرب الباردة ونأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون Lebanon, news ,lbci ,أخبار الروسية,العلاقات,روسيا,خارجية,وزير,
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وزير خارجية روسيا: العلاقات الروسية الأميركية تمر بأصعب مراحلها منذ الحرب الباردة ونأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون
 
 
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