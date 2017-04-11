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11 نيسان 2017
11/04/2017 05:54:10
وزير خارجية روسيا: العلاقات الروسية الأميركية تمر بأصعب مراحلها منذ الحرب الباردة ونأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون
وزير خارجية روسيا: العلاقات الروسية الأميركية تمر بأصعب مراحلها منذ الحرب الباردة ونأمل في محادثات مثمرة مع تيلرسون
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LBCI News Lebanon
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