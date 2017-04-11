أمن وقضاء
11 نيسان 2017
11/04/2017 05:59:07
ماذا في جديد قضية ماريا معلوف؟
معلوف كانت قد نشرت تغريدة اعتبرت تحريضا لاغتيال الامين العام لحزب الله
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ماريا معلوف,معلوف كانت قد نشرت تغريدة اعتبرت تحريضا لاغتيال الامين العام لحزب الله
LBCI News Lebanon
ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت على الاعلامية ماريا معلوف وحولها الى قاضي التحقيق الاول غسان عويدات.
اشارة الى أن معلوف كانت قد نشرت تغريدة اعتبرت تحريضا لاغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
ماريا معلوف
لبنان
إقرأ أيضاً