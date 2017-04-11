ماذا في جديد قضية ماريا معلوف؟

ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت على الاعلامية ماريا معلوف وحولها الى قاضي التحقيق الاول غسان عويدات.اشارة الى أن معلوف كانت قد نشرت تغريدة اعتبرت تحريضا لاغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.