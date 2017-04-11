الجميل: خطة الكهرباء هي نفسها التي تحدثنا عنها في مجلس النواب ووزّعت على الوزراء وتمّ حذف اسم الشركة عن النسخة التي ارسِلت الى الحكومة بعدما اثير الموضوع في الصحف