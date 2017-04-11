آخر الأخبار
11 نيسان 2017
Back

الجميل: خطة الكهرباء هي نفسها التي تحدثنا عنها في مجلس النواب ووزّعت على الوزراء وتمّ حذف اسم الشركة عن النسخة التي ارسِلت الى الحكومة بعدما اثير الموضوع في الصحف

الجميل: خطة الكهرباء هي نفسها التي تحدثنا عنها في مجلس النواب ووزّعت على الوزراء وتمّ حذف اسم الشركة عن النسخة التي ارسِلت الى الحكومة بعدما اثير الموضوع في الصحف Lebanon, news ,lbci ,أخبار نفسها,الكهرباء,الجميل,
episodes
الجميل: خطة الكهرباء هي نفسها التي تحدثنا عنها في مجلس النواب ووزّعت على الوزراء وتمّ حذف اسم الشركة عن النسخة التي ارسِلت الى الحكومة بعدما اثير الموضوع في الصحف
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً