الجميل يحمل الحكومة مسؤولية "ما وصلنا اليه": ندعو اللبنانيين الى المحاسبة

حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا الى انتخابات

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن خطة الكهرباء التي تحدث عنها في المجلس النيابي وزّعت على الوزراء قبل ايام من انعقاد الحكومة ووضِعت كما هي في جدول الاعمال، لافتا الى أنه تمّ حذف اسم الشركة عن النسخة التي ارسِلت الى الحكومة بعدما اثير الموضوع في الصحف.



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الجميل حمل الحكومة مسؤولية "ما الذي وصلنا اليه"، معتبرا ان "حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا الى انتخابات".



الجميل الذي دعا اللبنانيين الى المحاسبة، توجه الى المشاركين بالسلطة بالقول:"نشعر بانكم تضحكون علينا، لستم متفقين على شيء سوى المحاصصة وكل ما تقومون به هو لمنفعتكم الشخصية". واضاف الجميل في مؤتمر صحافي :"عندما تريدون ان "تزعبروا" افعلوها جيدا واعطوا رئيس الحكومة معلومة صحيحة ولا تجرّوه على الخطأ."الجميل حمل الحكومة مسؤولية "ما الذي وصلنا اليه"، معتبرا ان "حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا الى انتخابات".الجميل الذي دعا اللبنانيين الى المحاسبة، توجه الى المشاركين بالسلطة بالقول:"نشعر بانكم تضحكون علينا، لستم متفقين على شيء سوى المحاصصة وكل ما تقومون به هو لمنفعتكم الشخصية".

وعن التمديد سأل الجميل:"ما التبرير للتمديد؟ هل هناك حالة حرب؟ ولماذا المخالفة الدائمة للدستور؟"

من جهة أخرى، دعت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب الى تحرك يوم الخميس المقبل تزامنا مع جلسة مجلس النواب لرفض التمديد والمطالبة بقانون إنتخابي جديد.