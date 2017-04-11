وزير الخارجية الاميركية: من الواضح أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية ولا يمكن لواشنطن أن تسمح بأن يسقط مخزون الأسد من الأسلحة الكيميائية في أيدي داعش أو غيره