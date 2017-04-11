تطبيق خرائط غوغل يتخلّى عن الميزة المفضلة لمستخدميه!

ستوقف شركة غوغل عمل ميزة " Map Maker " التي تسمح للمستخدمين بإضافة المعلومات على الخرائط

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LBCI News Lebanon

يستخدم معظم الناس تطبيق خرائط غوغل عند زيارة منطقة أو بلد جديد وذلك للإطلاع على شوارع واماكن محددة.



إلا أن شركة غوغل قد أعلنت أخيرًا أنها ستوقف عمل ميزة " Map Maker " والتي تسمح للمستخدمين بإضافة المعلومات على الخرائط.

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وكانت شركة غوغل قد أطلقت هذه الميزة عام 2008 كوسيلة تمكّن المستخدمين من المساهمة في خرائط غوغل وذلك عبر إضافة الشوارع والمباني والمجمّعات التجارية الجديدة.



وأعلنت غوغل في بيان أنها اتّخذت قرار إلغاء هذه الميزة المتاحة لجميع الناس لأن المستخدمين أساءوا استخدامها عبر زيادة المواصفات والتعليقات المسيئة لبعض الأماكن.



وستستمر الشركة بإضافة ميزات جديدة لتسهيل استخدام الخرائط.