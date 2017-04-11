ابرز بنود الجلسة التشريعية الخميس...التمديد

أكد النائب سيرج طورسركيسيان أن موضوع التمديد هو حماية للبلد وهناك كتل ستقاطع وينتظر مواقفها، مشيرا الى أن هيئة مكتب المجلس قرّرت أن تعقد الخميس جلسة تشريعية تتضمّن اقتراح القانون المقدّم حول التمديد.
وأعلن طورسركيسيان "ننتظر جواب الحكومة بشأن قانون الإنتخاب وعند توصّلها لأي إقتراح فسنأخذه بعين الإعتبار فوراً."
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