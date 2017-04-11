معلومات مرعبة عن مقالب رامز جلال الجديدة..

تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد

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LBCI News Lebanon

ككلّ سنةٍ، تتسابق الوسائل الإعلاميّة لمحاولة معرفة تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد الّذي سيُفاجئ به المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

لم تتضح صورة البرنامج المنتظر حتى الآن، فتتفاوت المعلومات الّتي تتناقلها الوسائل الإعلاميّة بين من يشير إلى أن التصوير يحصل في الهند وبين من يؤكّد أن التصوير بدأ في واحة سيوة في مصر على أن يمتدّ لمدّة ثلاثة أسابيع.

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كما انتشرت معلوماتٍ أخرى تشير إلى أن برنامج المقالب الشهير سيحمل إسم "رامز تحت الأرض" على أن يقدّم رامز جلال شخصيّة شبح يظهر على النجوم من دخل نفق أُعدّ خصيصاً للمقلب مع الإستعانة بفريق خاص بالمؤثرات الصوتية والبصرية. فهل فعلاً كُشف أمر رامز جلال بنشر تلك المعلومات المتضاربة أم أن بعضها غير دقيق؟