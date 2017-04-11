الجميل: لا تبرير للتمديد

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان الحكومة لم تجتمع مرة واحدة في خلال 4 أشهر لأجل قانون الانتخاب لانهم "غير قادرين على الاتفاق على قانون على القياس لمعرفة النتائج مسبقا".
ودعا الجميل اللبنانيين إلى المحاسبة، قائلا:"نحن بالمرصاد وسندرس ملفاتنا وملفات مجلس الوزراء أكثر من الوزراء أنفسهم ولا وجود لأي مبرر للتمديد اليوم".
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