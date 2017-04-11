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11 نيسان 2017
11/04/2017 07:37:16
الرئيس عون: التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي
الرئيس عون: التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي
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LBCI News Lebanon
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