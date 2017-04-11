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11 نيسان 2017
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الرئيس عون: التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي

الرئيس عون: التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,لمجلس,التمديد,الرئيس,
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الرئيس عون: التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي
 
 
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