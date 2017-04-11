عون: الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس ميشال عون أن التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي.

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واعلن عون أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة.واشار الى ان أي اجراء غير الاتفاق على قانون متوازن يضع الشعب التوّاق إلى ممارسة حقه في الانتخاب الذي حُرم منه في مواجهة مع المؤسسات الدستورية، مشددا على أن "رئيس الجمهورية الذي يجسّد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلا ان يكون امينًا مع قسمه وملتزمًا حماية حقوق الشعب ومصالحه."