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11 نيسان 2017
11/04/2017 08:22:37
مستشفى الشرق الاوسط بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة A+ من اجل حالة طارئة للتبرع الاتصال: 03915809
مستشفى الشرق الاوسط بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة A+ من اجل حالة طارئة للتبرع الاتصال: 03915809
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LBCI News Lebanon
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