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11 نيسان 2017
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مستشفى الشرق الاوسط بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة A+ من اجل حالة طارئة للتبرع الاتصال: 03915809

مستشفى الشرق الاوسط بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة A+ من اجل حالة طارئة للتبرع الاتصال: 03915809 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,بصاليم,الاوسط,الشرق,مستشفى,
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مستشفى الشرق الاوسط بصاليم بحاجة ماسة لدم من فئة A+ من اجل حالة طارئة للتبرع الاتصال: 03915809
 
 
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