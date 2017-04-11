آخر الأخبار
11 نيسان 2017
Back

حاصباني من بعبدا: لا تمديد خارج قانون انتخاب جديد وهدف اللجنة الوزارية المصغرة درس قوانين الانتخاب المتداولة ونأمل أن تقوم بدورها بأسرع وقت

حاصباني من بعبدا: لا تمديد خارج قانون انتخاب جديد وهدف اللجنة الوزارية المصغرة درس قوانين الانتخاب المتداولة ونأمل أن تقوم بدورها بأسرع وقت Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمديد,بعبدا,حاصباني,
episodes
حاصباني من بعبدا: لا تمديد خارج قانون انتخاب جديد وهدف اللجنة الوزارية المصغرة درس قوانين الانتخاب المتداولة ونأمل أن تقوم بدورها بأسرع وقت
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً