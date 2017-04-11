أخبار محلية
11 نيسان 2017
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حرب يستغرب تغييب وزير الداخلية عن لجنة بحث قانون الإنتخاب

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حرب يستغرب تغييب وزير الداخلية عن لجنة بحث قانون الإنتخاب
أبدى النائب بطرس حرب استغرابه لتشكيل لجنة وزارية لبحث قانون الإنتخابات بدون مشاركة وزير الداخلية في هذه اللجنة، "وهو ما يتناقض مع مبدأ تولي الوزارات اختصاصاتها، كون الوزير مسؤولا عن إدارة وزارته وعن كل ما يرتبط بالصلاحيات العائدة لهذه الوزارة".

وسال حرب عن سبب تغييب وزير الداخلية، "الذي يعود له، وله وحده، حق تقديم مشروع قانون انتخابات على مجلس الوزراء ولا يعود لسواه هذا الحق إطلاقا".
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وأمل في ألا يكون هذا الموضوع ناتجا عن عدم الجدية في إيجاد حل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد بسبب الخلاف على قانون الإنتخاب الذي يجب أن تجرى عليه الإنتخابات النيابية المقبلة. 
 
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