الصراف من صيدا: الأزمة التي تدور حولنا خطرة ولسوء الحظ متطورة وقد تطول

الصراف من صيدا: الأزمة التي تدور حولنا خطرة ولسوء الحظ متطورة وقد تطول

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LBCI News Lebanon

زار وزير الدفاع يعقوب الصراف صيدا حيث التقى متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الارثوذكس الياس كفوري في مطرانية الروم الارثوذكس في صيدا القديمة .

وأكد الصراف ان كل لبنان تحت هلال الارزة، مشددا على ان مهام الجيش هي حماية جميع المواطنين وصيدا لرمزيتها.

وقال: "اصراري ان اكون هنا اليوم بالوضع المتدهور ان المقتنع بأرضه وربه لا يخاف متفجرة ولا يخاف ارهابيا ولا يخاف شيطانا ولا تكفيريا ولا مجرما".

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وعن الوضع في مخيم عين الحلوة، رأى الصراف ان "الازمة التي تدور حولنا وتدق ابوابنا كل يوم هي ازمة خطيرة ولسوء الحظ متطورة وقد تطول".