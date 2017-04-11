رسالة مؤثرة من الوالد المفجوع... هكذا خطف الموت ابنه الوحيد

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وجّه والد الشاب شربل أبي نخول، الذي توفي في حادث سير مأساوي في فيطرون، رسالة الى الناس بعد التجربة الأليمة التي عاشها والتي أودت بحياة ابنه.وقد شكر الوالد المفجوع بداية كافة الأشخاص الذين وقفوا بجانب العائلة في هذه المحنة الأليمة، من ثمّ طلب من الأهل أن ينتبهوا كثيراً على أولادهم وناصحاً الأولاد بأن يسمعوا كلمة ذويهم.إضافة الى ذلك، فقد لفت الوالد الى تفاصيل الحادث المروي الذي وقع يوم السبت والذي تسبب بمقتل ابنه شربل.اليكم رسالة الوالد:"أنا بيّو لشربل أبي نخول باسمي و باسم عيلتي الزغيري و الكبيري و نيابة" عن شربل إبني عريس السما بدي إشكر كل يلي عزانا و تعاطف معنا عبر التواصل الإجتماعي و كل يلّي إجوا لعنا و وقفوا حدنا بهالوقت العصيب من قرايب و أصحاب وأحباب و زملا و تلاميذ و لعّيبي و مدربين ومسؤولين و إعلاميين و سياسيين وكهنة و دكاترة... يلي منعرفن و يلي ما منعرفن بحب قلكن إنّوا وجودكن حدنا ساعدنا كتير تنقدر نتخطى هيدي المصيبي الكبيري و بدي إعتذر من كل يلي ما قدروا شعننوا ولادون و خاصة أهالي عين الدلبة ضيعتي الحبيبة حرمناكن من الشعنيني بالضيعة هيدي السنة.بعد الشكر بحب وجه رسالة لكل إم و بيّ ينتبهوا على ولادن بس يكبروا أكتر من وقت هني و زغار و لكل الأولاد و الشباب سمعوا كلام أهلكن لأنن بخافوا عليكن و بدن مصلحتكن، أنا إبني بحياتو مش ضاهر مع حدا بالليل منّي زاربوا بالبيت بس أنا باخدو و أنا بجيبو إمّو بتاخدو و بتجيبو، نهار الجمعة ما كان فينا نوصلو لا أنا ولا إمّو فبعتّو بالتاكسي لعند صاحبو تيسهروا بالبيت عندو و بس يخلصو بطلع أنا بجيبو و من بعد السهرة حوالي الساعة 11 ليلا حكيتو تأطلع جيبو طلب مني إنو ينام عند صاحبو و تاني يوم بينزلو سوى عالمدرسة لأنو عندن دورة بيلعبو سوى قبلت على أساس إنن بالبيت و بدن ينامو و ما كان في مشروع ضهرة من البيت و لكن لسبب أو لآخر طولعوا من البيت حتى يجيبوا بض الحاجيات و في منتصف الطريق على مفرق المزرعة تحديدا" نزل إبني من سيارة و طلع لأول مرة مع صاحبو يلي معروف عنّو إنّو بيسرع و انا قايلّو ممنوع تطلع معو من زمان و كان يسمع الكلمة دايما" بس بهيدي الليلة طلع معو لأول مرة (و هيدا الشاب إلو سنتين بسوق و مش عامل ولا حادث) فطلع ابني معو من مفرق المزرعة لمفرق الساتيليتي أخدت معهن دقيقة وحدة من الوقت و عملوا الحادث و مات شربل يعني ابني و حبيبي يلي منتبهلو و دايما برافقو و ما بخلي يروح لوحدو... من أول مرة بيطلع مع حدا و من أول حادث بيعملو هيدا الشب و من أول دقيقة... مات ، ابني مش كل ليلة سهرة، إبني منّو دايما" عالدروب ... و بدي قلكن كلكن انو أول مرة دايما" هيي الأخطر نتبهو من أول مرة بكل شي يلي بحشش ببلش أول مرة و بيخرب حياتو و يلي بيسرق أو بيقتل أو.... ببلش أول مرة، ما تقولو لأهاليكن هيدي المرة و بس اذا أهاليكم قالوا لأ يعني لأ و هيدا لمصلحتكن أنا محروق على ابني بس شربل كان محب كتير و لأنو الله ما بعاملنا بعدل و إلا كنا كلنا منعيش تنختير و نموت و لكن بعملنا بمحبة ، يسوع حبنا لدرجة إنو أخد إبنا الوحيد و البريء بحادث سير حتى يطلع هوي ملاك عالسما و يكون فدا كل الشباب يلي متلو تيتعلموا منّو وما يسوقوا بسرعة و ما يطلعوا مع حدا بيسرع و لو كانت أول مرةشربل ابني بعدو بريء ، شريل إبني بعدو بيحضر تيلي تون ، شربل إبني عندو أصحاب زغار أكتر من أصحاب يلي بعمرو، شربل ابني بجمّع الأولاد الزغار و بلعبهن و بيلعب معن، شربل ابني ما عندو سرّ يلي بقلبوا على لسانو ، شربل ابني كل ليلة بيقرا بالإنجيل ، شربل ابني هو ابني و مرايتي يلي بيعرفني بيعرف ابنييييي...شربل يا إبني أنا سامحتك لأنك ما سمعت الكلمة مني لأول مرة ولكن يسوع بيعرف شو بدو منك أكتر مني.أنا رسالتي عالأرض عملتها معك و باقي رسالتك بالسما يسوع بيتكفل فيا.أنا هو الطريق و الحق و الحياة من آمن بي و إن مات فسيحيا".