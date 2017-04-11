بالفيديو - مغني الراب "50 سنت" يلكم معجبة بعدما أوقعته عن المسرح

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وجّه مغني الراب الشهير "50 سنت" لكمة على صدر إحدى المعجبات بعدما تعرّض لموقف غريب، بحسب TMZ.وفي التفاصيل، كان "50 سنت" يقدّم عرضاً مع فرقة The Lox في Baltimore Soundstage عندما حاول مصافحة إحدى المعجبات من بين الجمهور، إلا أن الشابة أمسكت بذراع المغني، البالغ من العمر 41 عاماً، وسحبته نحوها فسقط من على المسرح.وبحسب ما لفت موقع TMZ، فقد وجّه سنت لكمة نحو الشابة كي يفلت منها، وسرعان ما تجمّع رجال الأمن من حوله.والملفت هو أن "50 سنت"، دعا الشابة الى الصعود على خشبة المسرح في أعقاب هذه الحادثة، ويشار الى أنها بدأت تؤدي رقصة التويرك على المسرح.اليكم الفيديو: